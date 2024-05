Milan, Pioli: "Napoli? Non parlerò con nessun altro club finché sarò sotto contratto qui"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, Stefano Pioli, allenatore del Milan che sembra essere passato in pole per la panchina del Napoli, ha dichiarato:

Quanto è complicato lavorare con le voci sul futuro?

"Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato".

È stato accostato al Napoli...

"Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare. Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po' per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan".