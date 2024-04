Kiss Kiss Napoli - Nuovo allenatore: anche Tedesco nella lista di De Laurentiis!

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis sfoglia la rosa dei nomi per la panchina azzurra, cerca e accelera per il nuovo allenatore in vista della pianificazione della stagione 2024/25. E fra i nomi, oltre a Conte-Pioli-Gasperini, secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli ci sarebbe anche quello di Domenico Tedesco.

Domenico Tedesco, allenatore italiano con cittadinanza tedesca, è attualmente il commissario tecnico della nazionale belga. E siederà sulla panchina del Belgio agli Europei 2024 (Girone E).

Ad annunciare l'interessamento per Tedesco, è il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Fabio Cannavo, a Il Calcio della Sera:

"Anche Domenico Tedesco nella lista di De Laurentiis per l'anno venturo".