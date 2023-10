Bayern Monaco, Jerome Boateng torna da svincolato: il comunicato

Nei giorni scorsi si era parlato di un ipotetico colpo a zero per il Napoli in difesa visti gli infortuni di Rrahmani e di Juan Jesus. C'è da dire però che i partenopei non avevano mai seriamente pensato al mercato degli svincolati.

Eppure, tra i nomi accostati al Napoli c'era anche quello di Jerome Boateng. Secondo il collega Nicolò Schira, il difensore tornerà al Bayern Monaco per firmare un contratto fino al 30 giugno 2024.

Intanto, il calciatore si sta allenando con gli ex compagni. Il difensore continuerà ad allenarsi con il Bayern Monaco, anche nel corso della prossima settimana, come comunicato dalla società: