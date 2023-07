Itakura, l'agente: "Abbiamo l'offerta dell'Al-Nassr, ma è vicino a firmare col Napoli!"

Ultime notizie calciomercato Napoli - In lista per sostituire Kim Minjae, potrebbe essere Kou Itakura il prossimo acquisto del Napoli in difesa. Seguito dai partenopei, potrebbe essere lui il giapponese che De Laurentiis stava cercando. Nato il 27 gennaio 1997, ha 26 anni e sembra essere un profilo in linea con le valutazioni del club azzurro: cartellino di circa 12 milioni di euro, anche se il Borussia Monc'gladbach vorrebbe strapparne 15 di milioni al Napoli. Con uno stipendio di oltre un milione netto attualmente, rientra nei parametri societari.

Ma arrivano importanti novità che vedono Kou Itakura più vicino al Napoli, perché il suo entourage ha confermato in esclusiva l'affare al collega arabo Ahmed Ragab, che a CalcioNapoli24 conferma che le dichiarazioni rilasciate risalgono a ieri. Queste le dichiarazioni dell'entourage di Ko Itakura:

Questo il tweet del collega:

Exclusive - close source from Ko Itakura stated "We have offer from Al Nasr Saudi, and Napoli, But Napoli is near to sign with player." ??