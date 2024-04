Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo per l'estate: secondo Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Artem Dovbyk, attaccante ucraino che gioca nel Girona, in Liga spagnola.

La valutazione di Dovbyk è di circa 30 milioni di euro, ma il Napoli avrà a disposizione il ricavato della cessione di Osimhen per investire nel reparto offensivo. In ogni caso, al momento resta in pole Jonathan Davide come sostituto. Molto dipenderà anche dal nuovo allenatore del Napoli.