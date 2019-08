Repubblica - Icardi apre alla Roma, Dzeko potrebbe rientrare nell'affare: i dettagli

Calciomercato - La vicenda Mauro Icardi resta un nodo da sciogliere. E' rottura totale con l'Inter, l'argentino deve andar a giocare altrove. Le squadre interessante ci sono, tra queste anche il Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Il problema è che l’argentino, a cui l’Inter ha tolto la maglia numero 9 per darla al neo acquisto Lukaku, vuole solo la Juventus. La moglie e agente, Wanda Nara, ha però capito che forse l’offerta dei bianconeri potrebbe non arrivare mai, perciò ha aperto alla possibilità di un trasferimento nella Capitale. In questo caso il sudoku degli attaccanti troverebbe l’incastro perfetto, perché Dezko verrebbe usato come pedina di scambio per Icardi, con un’offerta all’Inter di altri 40 milioni.