Gazzetta - Tudor lo vuole alla Lazio: la scelta di Lotito sul colpo dal Napoli

Importantissime notizie di calciomercato che riguardano il possibile cambio di strategia della Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e l'arrivo di Igor Tudor come nuovo allenatore che è pronto a fare mercato con la società e chiedere i giusti investimenti. Occhio ad un possibile colpo dal Napoli.

Calciomercato Lazio: possibile acquisto da Napoli, lo vuole Tudor

E' partita l'era Tudor in casa Lazio e già di parla di mercato sulle colonne del Corriere dello Sport con il nome di Giovanni Simeone accostato ai biancocelesti. Da tempo il club lo segue e Lotito ne aveva parlato con Setti del Verona, poi però si inserì il Napoli che lo prese per 18 milioni di euro. Oggi, con Tudor in panchina Simone torna in orbita Lazio considerando che proprio con l'allenatore croato a Verona ha fatto una delle sue più importanti stagioni di sempre, nella stagione 2021-22 si contarono 17 gol.

Non sarà facile però per la Lazio acquistare Simeone dal Napoli e accontentare Tudor perché De Laurentiis l’ha riscattato a giugno per 18 milioni di euro e lo valuta una cifra elevata. Inoltre, per il dopo Immobile è già stato fatto l'investimento su Castellanos, arrivato a 15 milioni più 4 di bonus.