Follie di PSG e Barcellona per Kvaratskhelia, offerto un ingaggio da 8 milioni: la posizione di ADL

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia corteggiato seriamente da PSG e Barcellona e adesso il Napoli teme anche il suo addio. Come scrive Il Mattino, finora Psg e Barcellona sono i club usciti allo scoperto per il numero 77 azzurro. Il presidente del club parigino, il magnate qatariota Nasser Al Khelaifi, ha fretta di sostituire Mbappè e pare pronto a staccare un assegno di circa 80 milioni per il cartellino di Kvaratskhelia (con un ingaggio di circa 8 milioni a stagione per l'attaccante). Briciole per De Laurentiis. Il patron della Filmauro valuta il suo gioiello come e quanto Osimhen e non sembra disposto a sedersi al tavolo di nessuna trattativa.