Pioli la scelta di Chiavelli, prima però dovrà liberarsi dal Milan con una buonuscita

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e tra i vari nomi c'è anche quelli di Stefano Pioli, che è la prima scelta dell'ad Chiavelli, l'uomo dei conti del Napoli.

Allenatore Napoli: Chiavelli sceglie Pioli

C'è la voglia di affidarsi a Stefano Pioli per la panchina del Napoli e la scelta è di Chiavelli, l'uomo dei conti, che prova a trovare la giusta soluzione tra ambizioni di rilancio e conti in ordine. Pioli deve liberarsi dal Milan a cui chiederà una buonuscita come conferma Il Mattino. Se l'avrà, sarà svincolato e libero di firmare poi col Napoli se dovesse arrivare un contratto. Altrimenti si godrà un anno da disoccupato a 4 milioni di euro di stipendio.