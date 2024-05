Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal:

"Il Napoli porterà un grande allenatore in ritiro? Penso proprio di sì, Aurelio l'allenatore questa volta lo sceglierà con le idee chiare. Sicuramente anche un po' non in base alle aspettative o al gradimento del pubblico, ma in grado di rigenerare una squadra che va rigenerata. Questa è la figura che va trovata, bisogna ricostruire, certo".