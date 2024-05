Gasperini è combattuto! Il Mattino: diviso tra Bergamo e Napoli, sono ore di riflessione

Calciomercato Napoli: arriva Gasperini dopo la vittoria dell'Europa League? Ieri sera l'allenatore piemontese ha ottenuto la vittoria in finale contro il Bayer Leverkusen, regalando all'Atalanta il primo titolo della sua storia.

Gasperini al Napoli?

Gasperini

Oggi l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive, a proposito del suo futuro: "Vincere e poi salutarsi? Sono ore di riflessione per Gasperini, combattuto dall’idea di proseguire a Bergamo per il nono anno di fila oppure accettare la corte di De Laurentiis".

Per quanto riguarda Gasperini, il problema principale è rappresentato dal contratto che ancora lo lega all'Atalanta fino a giugno 2025, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione: "Bisognerà capire anche la posizione della famiglia Percassi apparentemente poco incline a lasciare andare il Gasp così a cuor leggero. Si vedrà. Gasperini è stuzzicato dalla voglia di tornare a confrontarsi in una grande piazza dopo la parentesi infelice con l’Inter".

Intanto Gasperini si è goduto l'abbraccio del suo pubblico, osannato dalla piazza di Bergamo per lo storico risultato. Il Napoli è in pressing ma ieri sera Gasperini ha provato ad evitare le domande, rispondendo in maniera criptica e trincerandosi dietro le battute e la voglia di godersi la vittoria.