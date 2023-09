Fabrizio Romano: "Osimhen? Il rinnovo si fa ma c'è un elemento fondamentale per l'accordo, ecco quale"

Notizie Calcio Napoli – Il calciomercato è giunto al termine e il Napoli vanta ancora Victor Osimhen tra le sue fila.

Trattenere l'attaccante all'ombra del Vesuvio è stata una grande dimostrazione di forza da parte del club che però ora è alle prese con il discorso rinnovo. Il collega ed esperto di mercato Fabrizio Roano ha parlato della situazione tramite il suo canale Youtube ufficiale:

"Trattativa molto avanzata tra il Napoli e Osimhen per il prolungamento del contratto e la firma di un nuovo contratto, quello attuale scade nell'estate del 2025, Victor Osimhen dovrà avere una clausola rescissoria inclusa. Seguiamo la vicenda, la sensazione delle fonti è che Osimhen rinnoverà il suo contratto con il Napoli ma questa trattativa comprenderà una clausola rescissoria valida già nell'estate 2024, vedremo qiale sarà la cifra.

Questo è uno dei punti su cui stanno discutendo le parti: il campo di Osimhen e il Napoli. La clausola rescissoria è un punto cruciale in discussione per trovare l'accordo tra Osimhen e il Napoli sul nuovo contratto. Questa è una situazione da seguire nei prossimi giorni e settimane e potrebbe essere importante per Victor Osimhen che sta facendo benissimo in Italia e anche con la Nazionale".