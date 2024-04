Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli studia il nuovo centravanti da schierare al posto di Victor Osimhen il prossimo anno, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Uno dei nomi resta Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord:

"Il messicano gode di un’attrattiva maggiore agli occhi delle squadre d’élite e questo potrebbe comportare un’asta piena di continui rialzi a cui il presidente non ha intenzione di partecipare. In un simile contesto, valutare ulteriori opzioni non è mai sbagliato, anzi"