Disgelo tra agente Kvara ed il Napoli? Cm.com: Jugeli era present in tribuna contro il Barça

Disgelo tra l'agente di Kvaratskhelia ed il Napoli si legge sul portale calciomercato.com che spiega come la presenza di Mamuka Jugeli, nella sfida di martedì contro il Barcellona, sia un segnale in tal senso:

"E proprio a Barcellona, allo stadio per seguire la gara, non c'era soltanto il discutissimo patron Aurelio De Laurentiis, ma sugli spalti era presente anche l'agente del giocatore, Mamuka Jugeli, arrivato in Catalogna per assistere alla partita, ma anche per portare avanti il discorso prolungamento (con aumento)".