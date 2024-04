Da Roma - Simeone in cima alla lista di Tudor: può finire alla Lazio per sostituire Immobile

Calciomercato Napoli - C'è anche Giovanni Simeone nella lista della Lazio alla ricerca del sostituto di Ciro Immobile. Insomma, in estate potrebbe cambiare aria anche il Cholito. Come racconta l'edizione odierna de Il Messaggero, infatti l'interesse della Lazio per Simeone è concreto, visto che il club biancoceleste è alle prese con il probabile addio di Ciro Immobile.

Igor Tudor avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio l'attaccante del Napoli, che ha già allenato ai tempi dell'Hellas Verona.

Chiaramente non è l'unica punta nel mirino della Lazio, come racconta il quotidiano: gli altri altri candidati in lista per raccogliere l'eredità di Immobile sono infatti Dia (Salernitana), Pohjanpalo (Venezia) e Retegui (Genoa).