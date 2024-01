Colpo Napoli: Popovic arriva a Villa Stuart per le visite mediche | VIDEO

Popovic al Napoli, visite mediche in corso a Villa Stuart! Nuovo acquisto imminente per la SSC Napoli che ha deciso di puntare sul giovanissimo Matija Popovic, classe 2006, fantasista serbo nato in Germania, cresciuto calcisticamente nel Partizan Belgrado.

Popovic

Visite mediche Popovic-Napoli a Villa Stuart

Il nuovo acquisto Popovic arriva da svincolato, firmerà un contratto di cinque anni con il Napoli e sarà subito girato in prestito al Frosinone, dove avrà la possibilità di farsi le ossa nel calcio italiano.

Ruolo trequartista, ha le tipiche caratteristiche di un fantasista ma possiede anche un fisico invidiabile, che lo rende un calciatore del tutto atipico.

Il nostro inviato a Villa Stuart ci mostra l'arrivo di Popovic in anteprima. Guarda il video su CalcioNapoli24.