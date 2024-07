CN24 - Ostigard via ma solo a titolo definitivo, non c'è volontà di partire in prestito

Calciomercato Napoli - Leo Ostigard è pronto a lasciare il Napoli. Il giocatore sembra che sarà messo da parte in questo nuovo progetto con Antonio Conte e per questo motivo valuta nuove soluzioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore e il suo entourage sono disposti a lasciare Napoli ma con la formula di un trasferimento a titolo definitivo e non in prestito.