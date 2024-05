Chi è Spileers che piace al Napoli: la ragazzata delle castagne, i genitori calciatori ed quel doppio record in pochi giorni

Jorne Spileers nel mirino del Napoli? Il difensore belga classe 2005 sembra aver catturato l’attenzione dello scouting azzurro che lo ha seguito con molta attenzione in questi mesi. La storia personale di questo ragazzo è davvero molto particolare. Il Club Brugge, squadra che ha sfornato tanti talenti negli ultimi anni e non solo, adesso se lo coccola in attesa di ricevere un’offerta importante per il suo gioiellino.

Chi è Jorne Spileers: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Spileers è un prodotto del settore giovanile del Club Brugge. Lo scorso anno è stato molto importante dal punto di vista professionale. In pochi giorni collezionò l’esordio in campionato ed anche in Champions League contro l’Atletico Madrid. Caratterialmente si dice sia un ragazzo molto sveglio. C’è un aneddoto particolare su questo tema. Quando frequentava la scuola fu sospeso alcuni giorni per aver lanciato castagne sui compagni di classe. Una ragazzata che però gli costò molto caro dal punto di vista disciplinare. Anche in classe era uno a cui piaceva molto scherzare tanto da essere considerato il terrore dei professori che non facevano altro che redarguirlo costantemente.

In campo però Spileers sembra essersi messo alle spalle queste avventure scolastiche dimostrandosi ragazzo maturo e pronto per una carriera importante. E’ un centrale di difesa dotato di un grande fisico (188 centimetri). Può anche essere utilizzato come terzino destro. Il suo piede forte è quello destro. Quest’anno ha messo insieme 35 presenze con 0 gol ed 1 assist. Chi gestisce i suoi interessi è l’agenzia “You Frist” che in passato ha avuto a Napoli il centrocampista Fabian Ruiz ora al Psg.

Per caratteristiche ricorda molto Huijsen della Juventus che adesso è in prestito alla Roma. Fa della lettura del gioco il suo punto di forza così come l’anticipo. Di testa si fa valere grazie alla sua fisicità. Sembra essere più a suo agio in una difesa a quattro che a tre. Può giocare sia come centrodestra che centrosinistra. Non è molto falloso, non a caso ha collezionato appena due ammonizioni in stagione e nessun rosso. Vanta un passato nel calcio a 5 che gli ha permesso di perfezionare la tecnica negli spazi stretti. Entrambi i genitori giocavano a calcio. In una intervista, Jorne ha dichiarato di aver preso la determinazione di suo padre e la qualità tecnica della mamma. La sua valutazione di mercato è di 10 milioni di euro.