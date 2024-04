Calciomercato Napoli ultimissime- Lukaku accostato anche al Napoli e ad altri club di Serie A resta di proprietà del Chelsea. Arrivano le parole dell'allenatore Mauricio Pochettino in vista della prossima estate quando scadrà il prestito con la Roma: "Lukaku è un giocatore del Chelsea, quindi sicuramente presteremo attenzione a lui. Per il futuro è un'opzione, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione".