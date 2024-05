CdM - Gasperini attratto dall'idea di rilanciare il Napoli, in 48 ore l'incontro decisivo con l'Atalanta

Calciomercato SSC Napoli - Come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini piace tantissimo al direttore sportivo Giovani Manna.

Il Napoli attende l’evolversi del rapporto tra Gasperini e il club del presidente Percassi:

“Venerdì dovrebbe esserci l’incontro tra Gasperini e Percassi, l’Atalanta ha individuato in Juric una potenziale alternativa, il Napoli è in attesa anche perché nella trattativa con Conte non ci sono stati passi in avanti.

Gasperini ha parlato di sfide, l’idea di rilanciare il Napoli lo attrae, Pioli ed Italiano sono le altre opzioni che prenderebbero quota se Gasperini dovesse optare per il rinnovo con l’Atalanta”