Napoli Futsal ad un passo dal sogno del primo scudetto: gara 2 a Catania per fare la storia

A un passo dal sogno. Conto alla rovescia per la Prezioso Casa Napoli Futsal che stasera si gioca a Catania il primo match point scudetto. Dopo il successo dell'andata al PalaJacazzi di Aversa, Napoli è attesa dalla bolgia etnea in gara2. Una "eruzione" da 4.000 spettatori attesi al palazzetto. E allora gara-2 della finale scudetto tra Meta Catania e Prezioso Casa Napoli questa sera alle ore 20.30 al PalaCatania, arbitri Giovanni Zannola (Ostia Lido), Alex Iannuzzi (Roma 1), Luca Paverani (Roma 2). La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport al canale 204.