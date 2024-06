Schira: "Di Lorenzo non ha cambiato i suoi piani, vuole andare via da Napoli! Juve in pole per lui"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, commenta sui social la situazione legata a Giovanni Di Lorenzo:

"Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, sta volando verso la Germania. Guarderà la gara d'esordio dell'Italia ad Euro 2024 contro l'Albania e poi parlerà col capitano azzurro che però non ha cambiato i propri piani: vuole andare via da Napoli. La Juventus è in pole per lui, se il Napoli accetterà di venderlo per lui è pronto un contratto con i bianconeri fino al 2028 con opzione fino al 2029".