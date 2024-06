Gazzetta - Di Lorenzo e Calafiori vogliono la Juve ma devono fare i conti con Napoli e Bologna

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Calafiori e Di Lorenzo che piacciono molto alla Juventus:

"All’allenatore italo-brasiliano piacciono le qualità di Djaló ed è intrigato dalla possibilità di impiegarlo tanto al centro quanto in fascia. Esattamente come Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Riccardo Calafiori (Bologna). I due azzurri, in questi giorni impegnati con la Nazionale all’Europeo, stanno vivendo una situazione simile: vorrebbero raggiungere la Signora, ma i loro club non intendono nemmeno trattare con i bianconeri".