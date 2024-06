Conte ha avallato una sola cessione per il suo Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime notizie di calciomercato SSC Napoli:

"Manna ieri era a Milano e continua a lavorare su Dovbyk, bomber del Girona. Tutto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen (il numero 9 spera sempre nella Premier League), l’unica partenza “ avallata” da Conte, pronto a sacrificare il centravanti per completare il Napoli. Gli altri non si toccano. E al primo posto della lista c’è Giovanni Di Lorenzo. Il lui, lei e l’altro in salsa calcistica non durerà molto. Parola di Antonio Conte".