Staff di Conte a Napoli, in arrivo uno storico collaboratore che ha fatto le fortune del mister | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - L'arrivo di Antonio Conte segna un grosso passo in avanti su tutti i fronti per la SSC Napoli. Il tecnico salentino avrà il compito di risollevare la squadra azzurra dopo un'annata tremenda e un decimo posto in classifica. Il lavoro da svolgere sarà enorme, ed anche per questo Conte si avvarrà di uno staff di prim'ordine, composto da svariati collaboratori sia storici che nuovi.

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi i nomi di coloro i quali saranno al fianco di Conte nella sua avventura partenopea: Cristian Stellini, Lele Oriali, Gianluca Conte, Elvis Abbruscato, Mauro Sandreani e Costantino Coratti.

Staff Conte a Napoli, in arrivo un altro collaboratore

Non finisce qui però, visto che nelle ultimissime ore si sta allargando ulteriormente il numero di collaboratori di cui potrà vantare Conte al Napoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it infatti, sarebbe in via di definizione l'arrivo nella SSC Napoli di una nuova figura: si tratta del salentino Tiberio Ancora, personal trainer e nutrizionista che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe far parte del nuovo staff partenopeo.







Ancora può essere considerato come una delle armi segrete della gestione della parte fisica e atletica, sia in ritiro che durante la stagione, dei giocatori delle squadre allenate da Conte. I due collaborano ormai da svariati anni e Ancora ha fatto parte di fatto di tutte le esperienze da tecnico di Conte: Bari, Siena, Atalanta, Juventus, Italia, Chelsea, Inter e Tottenham.





Il suo arrivo al Napoli darebbe inevitabilmente una marcia in più alla squadra azzurra, reduce oggettivamente da una stagione travagliata anche dal punto di vista fisico e atletico. Ancora è inoltre considerato uno tra i massimi esperti negli allenamenti sulla forza funzionale. Ora si attende solo l'ufficialità per decretare il suo arrivo in azzurro, ma nel frattempo è già stato in città approfittando del blitz di Conte di lunedì e martedì per definire ulteriormente il suo arrivo nello staff.

