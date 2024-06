Lindstrom al Lione, conferme dalla Danimarca: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni

Calciomercato Napoli, ultim'ora dalla Danimarca! Aggiornamenti su Jesper Lindstrom, l'attaccante del Napoli che potrebbe finire in prestito all'Olympique Lione dopo la stagione deludente. Il quotidiano danese Tipsbladet conferma la trattativa in corso tra SSC Napoli e Olympique Lione.

Lindstrom all'Olympique Lione

Dopo i rumors dalla Francia, adesso arriva anche la conferma dalla Danimarca: Lindstrom potrebbe presto lasciare il Napoli per andare in prestito al Lione, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, circa 150 milioni di corone danesi.

Il Napoli lo aveva pagato circa 30 milioni di euro, ma quest'anno Lindstrom ha giocato davvero pochissimo, non riuscendo mai ad incidere con nessuno dei tre allenatori gravitati sulla panchina azzurra. Per questo motivo è stato escluso dai convocati della Nazionale danese agli Europei 2024 e questo è uno dei motivi principali per cui Lindstrom è disposto a lasciare Napoli ed ha già dato il suo ok al trasferimento a Lione.