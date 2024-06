Di Lorenzo in conferenza: "Lasciare il Napoli? Sono serenissimo, già parlato col club. Dette stron*ate su di me, su Conte devo dire una cosa. Decisione addio definitiva? Dico..."

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha interrotto oggi il suo silenzio, perchè dal ritiro della Nazionale ha parlato in conferenza stampa in Germania alle 13.30 circa, in sala stampa con lui il capo delegazione Gianluigi Buffon. Ecco le sue dichiarazioni riportate in diretta testuale su CalcioNapoli24:



Di Lorenzo: “Conte dopo Spalletti? Sicuramente sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile, hanno raggiunto la Nazionale e solo complimenti: è un onore essere allenati da loro”



Di Lorenzo: “Sono sereno? Serenissimo, sto preparando l’Europeo che è qualcosa di bello: ora sembra tutto normale, ma per me che ho fatto un percorso dal basso giocare un secondo Europeo mi rende orgoglioso. Concentrazione massima, voglio fare bene per accantonare la stagione mia e del Napoli, voglio raggiungere i migliori risultati"



Di Lorenzo: “Voglio lasciare il Napoli? Non avevo ancora parlato perchè decideva la Nazionale. Si scrive tanto, avrei potuto non venire qui ma sono sereno. Ho parlato col Napoli a fine campionato, e sono venuto in Nazionale. La concentrazione è massima sull’Europeo, dà fastidio questo continuo supporre. A me interessa fare bene qui con i miei compagni"



Di Lorenzo: “Sereno nel concentrarmi sull’Europeo mentre sono al centro del mercato? Io sono serenissimo, qualcuno ha detto che sono triste e silenzioso ma queste sono stronzate, è la verità. Non sono vere, poi la gente vuole mettere in giro voci per alimentare. Io sono serenissimo, voglio affrontare l’Europeo e la concentrazione è qui. Quando si parlerà del Napoli, ci metterò la faccia come ho sempre fatto e non mi tirerò indietro. Ora però mi concentro sull’Europeo”.

Di Lorenzo: “Ultime due stagioni col Napoli? Il calcio va veloce, bisogna sempre dimostrare. È stata una annata negativa per me e per il Napoli, non abbiamo confermato il livello dell’anno passato. Ma questo è il calcio, non sempre si ottiene ciò che qualcuno vuole. Ora però il mio obiettivo è fare bene all’Europeo per cancellare il mio ultimo periodo nel club. Voglio tornare al mio livello"



Di Lorenzo: "Conte ha grande stima di me e mi considera un punto fermo? Posso solo essere contento di ciò che ha detto, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui fa piacere. Vuol dire che ciò che ho fatto è stato apprezzato”.



Di Lorenzo: “Spalletti è sempre lo stesso, è un grande lavoratore che ama stare in campo per far capire la sua idea ai giocatori. Rispetto ad un club ha meno tempo, forse le sedute sono più lunghe ma tutto sta nella sua regola. Dobbiamo essere bravi a seguirlo, lo vedo carico e motivato perchè è una grande occasione per tutti noi”.



Di Lorenzo: “La decisione sul mio futuro è definitiva? Ho parlato con la società e poi sono venuto in Nazionale. Quando si dovrà parlare del Napoli, parlerò. Ora penso all’Italia, la mia testa è qui“



