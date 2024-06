L'UEFA paga gli ultimi premi Champions: a Inter, Lazio e Napoli la cifra più alta

Nuovo giro di pagamenti da parte della UEFA per i club che hanno preso parte all’edizione 2023/24 della Champions League. La Federcalcio europea verserà nella giornata di oggi alle 32 società partecipanti un totale di 150,15 milioni di euro. Si tratta della cifra legata alla seconda parte del market pool, che si distribuisce a fine torneo sulla base del numero di partite giocate da ogni squadra.

Secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza, i club che incasseranno di più da questo giro di pagamenti sono Inter, Lazio e Napoli. Le tre squadre hanno tutte giocato lo stesso numero di partite (otto, tra fase a gironi e ottavi di finale) e portano dunque a casa poco più di 4,5 milioni di euro.

Un gradino sotto si trova invece il Milan. I rossoneri hanno chiuso la loro avventura in Champions League in anticipo sulla tabella di marcia, venendo eliminati alla fase a gironi della competizione (terzo posto dietro Borussia Dortmund e PSG). Un risultato che fissa la seconda parte di market pool a quota 3,4 milioni di euro, sempre in proporzione al numero di partite disputate.