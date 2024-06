Il Torino può strappare un obiettivo di mercato al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica Torino fa il punto della situazione in merito al nome di Giovanni Leoni, talentuoso difensore che vuole anche il Napoli:

"Servono dei Leoni per ricostruire il reparto più forte del Torino nell’era Juric. Giovanni Leoni è uno dei talenti più intriganti del nuovo panorama di difensori italiani: nato a Roma a fine 2006, cresciuto nel Padova, si è appena messo in luce nella Samp, dodici partite e un gol in serie B. I blucerchiati lo hanno riscattato dal club veneto per un milione e mezzo, ma alle loro spalle ci sarebbe proprio il Toro, in vantaggio anche su Juve, Napoli e Tottenham. A patto, però, di versare quasi cinque milioni per l’acquisto".