Conte sogna questa difesa a tre per il suo Napoli: i nomi

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito ai possibili acquisti in difesa della SSC Napoli:

"Conte ristruttura la difesa del Napoli con una missione identitaria: creare una squadra più forte sotto il profilo della fisicità, anche più longilinea che acquisisca forza sulle palle inattive, nei duelli. Il Napoli sogna la coppia Buongiorno-Hermoso per ripartire, con Buongiorno magari del leader del reparto arretrato al centro della retroguardia a tre ed Hermoso braccetto sul centro-sinistra per avere anche qualità nella costruzione dal basso. La ricerca della pulizia all’inizio dell’azione è un fondamento del calcio contemporaneo".

Il terzo nome della difesa titolare, sul centro-destra, sarebbe quello di Giovanni Di Lorenzo. Determinante in tal senso la missione diplomatica di queste ore per ricucire lo strappo col capitano azzurro.