Calciomercato - Il clamoroso commento critico del giornalista Paolo Ziliani nei confronti delle mosse di mercato della Juventus: "Douglas Luiz alla Juventus per McKennie, Iling e 20 milioni: tornano le plusvalenze fittizie? La Consob: "Madama già fuorilegge" Tutto prosegue come ai bei tempi di Allegri e Paratici: già a novembre la Consob ha aperto un procedimento per plusvalenza illecita nello scambio Cambiaso-Dragusin. "Tutto regolare", assicura Ferrero".