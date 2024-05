Calciomercato Napoli, può arrivare gratis. I tifosi: "Sarebbe un colpaccio"

Calciomercato Napoli, prende il via la nuova era partenopea. Approdato a Castel Volturno Giovanni Manna nel ruolo di neo direttore sportivo di questo nuovo corso, ora tocca solo al nuovo allenatore per rilanciare davvero il progetto tecnico e lavorare alla prossima stagione - quasi sicuramente senza coppe europee - che avrà l'obbligo di vedere un grande Napoli pronto a riprendersi l'altissima classifica di Serie A.

Non bisognerà sbagliare la scelta in panchina però a tal proposito, sarà fondamentale più che mai soprattutto quanto accaduto quest'anno con i flop prima di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri. Già decisamente e abbondantemente compromessa invece la situazione, almeno in termini mentali, dall'approdo di Francesco Calzona alla fine sprofondato anche lui nel baratro con numeri impietosi.

Calciomercato Napoli, l'allenatore arriva gratis?

A chi affidare allora la nuova guida tecnica? Il sogno resta Antonio Conte che tuttavia si allontana considerando le richieste economiche e una serie di fattori che di certo non favoriscono un suo approdo, ma soprattutto in queste ultimissime ore - data anche l'apoteosi Europa League - prende prepotentemente quota nell'ambiente la suggestione che porterebbe Gian Piero Gasperini a Napoli.

E' considerato da sempre più tifosi l'uomo giusto perché decisamente più compatibile con le politiche aziendali e comunque capace di plasmare e dare un'impronta fortissima nonché una mentalità alla propria squadra. Soprattutto ieri sera nel post Atalanta-Bayer Leverkusen tanti tifosi azzurri si sono sbilanciati: considerando le alternative rappresentate dalle incognite Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, Gasperini sarebbe un colpaccio nonché una garanzia di rilancio.

E in più potrebbe venire anche gratis. A svelarlo è Radio Kiss Kiss. Secondo quanto svelato dall'emittente, nel contratto del tecnico piemontese vi sarebbe una clausola che gli permetterebbe di lasciare la Dea senza pagare penali. E chissà che non ci stia pensando davvero. Ieri ha alluso al Napoli con una metafora che rende perfettamente l'idea: "Sono in una posizione difficile: è come quando hai moglie con tre figli ma poi arriva una donna bellissima". Cederà alla corte alla fine o resterà fedele alla sua amata?