Infortunio Buongiorno, c’è solo una flebile speranza di rivederlo in campo

Ultime notizie SSC Napoli - Alessandro Buongiorno si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato «una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra», come ha riportato il Napoli sui propri canali ufficiali. La previsione, per lui, è di stagione finita in anticipo, o quasi come scrive il Corriere dello Sport.

“Al momento c’è solo una flebile speranza di vederlo per l’ultima giornata, Cagliari, ma si tratta di un felice auspicio che solo il campo e le sue risposte nelle prossime settimane potranno alimentare o scoraggiare. Conte dovrà blindare la vetta avendo solo Rrahmani e Rafa Marin”