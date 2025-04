Ecco cos'ha fatto ieri Conte a Castel Volturno dopo l'infortunio di Buongiorno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito all'avvicinamento degli azzurri a Lecce-Napoli di sabato:

"Altro che percorso in discesa, dopo i 3 punti di vantaggio conquistati sull’Inter a quattro giornate dalla fine. Il Napoli dovrà continuare a stringere i denti per altri 360’ e alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, ieri pomeriggio, Antonio Conte non ha avuto suo malgrado nemmeno bisogno di chiamare a rapporto i suoi giocatori e invitarli a rimanere con i piedi per terra, visto che a far scattare il campanello d’allarme in casa azzurra ci hanno pensato per l’ennesima volta le pessime notizie giunte dall’infermeria.



L’emergenza resta infatti una costante e fastidiosa compagna di viaggio nella lotta per lo scudetto, con un altro pezzo novanta che è andato ko e ha probabilmente concluso la sua stagione in anticipo. Si tratta di Alessandro Buongiorno, che si ferma almeno per un mese e sarà quindi spettatore forzato nelle ultime sfide con Lecce ( sabato,ore 18), Genoa, Parma e Cagliari".