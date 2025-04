Dazn, De Giuseppe: "Infortunio Buongiorno? Conte era preoccupato. Voglio dire una cosa su McTominay"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alessio De Giuseppe, bordocampista di DAZN:

“McFratm? È il soprannome perfetto per McTominay, lo ha scelto lui grazie a Mazzocchi. McTominay è il giocatore più determinante della Serie A. Se il Napoli dovesse finire davanti a tutti si prenderebbe il trofeo di MVP, sarebbe il campionato dello scozzese. La cosa che mi colpisce del rapporto tra Conte e McTominay è che hanno bisogno di poche parole, poche volte ho visto l’allenatore rimproverarlo. Evidentemente McTominay svolge il lavoro in maniera perfetta, impeccabile. Magari a volte alla squadra chiede di passare da lui. Infortunio Buongiorno? Conte era molto preoccupato, dispiaciuto. L’impressione è che fosse consapevole di quanto successo. Aspettiamo gli esami, ma non sembra esserci nulla di buono"