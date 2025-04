Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, ha riportato le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli ai microfoni di Napoli Magazine. Ecco un estratto delle sue parole:

"Il grande obiettivo per l'estate è una punta centrale. Si attendono novità per Moise Kean, c'è un rallentamento legato ad alcuni problemi personali avuti dal ragazzo. Attenzione però perché Kean è una priorità ma non l'unico nome nei piani del club".