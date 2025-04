Napoli, Vergara è finito nel mirino di due club di Serie A: le squadre

Calciomercato Napoli - Il Parma è sulle tracce di Antonio Vergara, centrocampista attualmente in prestito alla Reggiana per la seconda stagione consecutiva dal Napoli. Lo racconta TMW:

"√ą per√≤ la prima vera annata completa per il talento di propriet√† del Napoli, che nella scorsa era rimasto fermo per nove mesi a causa della rottura del legamento crociato. Sette le partite nel 2023-24, mentre in questo campionato di Serie B ha messo in fila 31 presenze, con 5 gol e 6 assist nel campionato di Serie B. Polivalente, pu√≤ giocare sia da centrocampista che da trequartista, oppure da esterno d'attacco a destra, per convergere sul mancino, altrimenti a sinistra, anche se √® la zona in cui viene utilizzato meno rispetto alle altre. Nelle scorse settimane anche la Fiorentina aveva chiesto informazioni per cercare di acquistarlo a titolo definitivo, complice anche l'occhio di riguardo del direttore tecnico dei viola, Roberto Goretti, proveniente proprio da Reggio Emilia. Il Parma lo ha seguito nelle ultime settimane, traendone pi√Ļ che buone impressioni.

Difficile stabilire attualmente quanto può valere il giocatore. Appuntamento quindi a fine stagione, anche se ducali e viola sono molto interessati, probabilmente entrambe non a un titolo temporaneo. Quindi sarà il club partenopeo a decidere quale sarà il futuro, anche perché il suo contratto è stato rinnovato nel 2024 per altri tre anni, dunque in scadenza 2027".