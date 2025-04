L'AIA ha deciso: l'arbitro di Inter-Roma non arbitrerà per un po'

L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito all'arbitro di Inter-Roma:



"Era rigore. E andava fischiato subito, sul campo, senza nemmeno dover passare dalla revisione Var. Secondo i vertici arbitrali la trattenuta prolungata di Ndicka su Bisseck al 43’ di Inter-Roma era un fallo evidente. Fabbri quindi ha sbagliato, come il varista Di Bello che è rimasto in silenzio: il suo errore viene però giudicato meno grave, proprio perché la dinamica era leggibile già dal campo. L’arbitro ravennate resterà a riposo per un po’. Non si tratta di una punizione: l’episodio è considerato comunque difficile e la direzione complessiva è stata positiva. In più Fabbri, 41 anni, internazionale dal 2019, secondo i suoi capi sta disputando un’ottima stagione, forse la sua migliore. Ad ogni modo, per adesso resterà un po’ «a riposo»".