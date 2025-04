Febbre Napoli-Genoa, è caccia al biglietto: stadio Maradona verso il sold out in sole 2 ore! | FOTO

Arrivano aggiornamenti sui biglietti di Napoli-Genoa, è già caccia al biglietto! La SSC Napoli comunicava che a partire dalle ore 12:00 erano in vendita i biglietti per Napoli vs Genoa, match che si disputerà domenica 11 Maggio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. E alle ore 14, dopo due ore con oltre 100mila tifosi in coda virtuale su Ticketone per accaparrarsi un tagliando, il Maradona va già verso il sold out. Sui gruppi social impazza la caccia al biglietto, al momento restano pochi residui tagliandi in vendita con disponibilità degli ultimi posti nelle curve inferiori e nei distinti. Ma occhio, per tutti i tifosi: potrebbero apparire nuovi tagliandi in vendita nei prossimi giorni/ore: