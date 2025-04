"Purtat a pest", Geolier con scaramanzia replica così: c'entra lo scudetto del Napoli! | FOTO

Il club azzurro è in piena lotta per lo scudetto, a +3 sull'Inter ma mancano ancora 4 gare da giocare alla fine del campionato. E la scaramanzia non va mai messa da parte, quando si parla di Napoli. Sebbene l'entusiasmo dei tifosi stia aumentando in città. Fra questi tifosi, c'è il rapper Geolier, che segue sempre da vicino le vicende degli azzurri e che non ha nascosto la sua scaramanzia.

Infatti, ha commentato via Instagram un post della pagina @mentalita.rap che aveva scritto (ironicamente): "Secondo alcune indiscrezioni, Geolier starebbe già lavorando a una nuova hit dedicata all’inevitabile scudetto del Napoli, che dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma e la vittoria contro il Torino è ora primo in classifica con +3 sulla seconda".

Pronta la risposta di Geolier, che senza giri di parole in lingua napoletana ha commentato il post con un: «Purtat a pest», "secciate", tradotto.