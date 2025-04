Conte ha due zattere di salvataggio per sistemare la difesa dopo il ko di Buongiorno

Ultime notizie SSC Napoli - Con il Torino, prima di affidarsi a Buongiorno, l'allenatore del Napoli Antonio Conte aveva studiato altro per sistemare la difesa azzurra. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'idea era quella di schierare Olivera in mezzo, Spinazzola basso a sinistra e 4-4-2 con McTominay defilato e Raspadori alle spalle di Lukaku.

"La questione si ripropone, e Olivera ma anche Di Lorenzo diventano le zattere di salvataggio, inducendo Mazzocchi a scaldarsi per entrare eventualmente a destra e Raspadori a riemergere per favorire il mutamento genetico. Però sino a sabato ci sono altri tre allenamenti e quello di oggi sembra quello in grado di orientare la decisione"

?