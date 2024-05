Calciomercato Napoli, pronti due colpi dalla Serie A: i nomi

Calciomercato Napoli. Non solo le piste estere, il Napoli guarda anche in Italia per cercare i rinforzi giusti in vista della prossima stagione.

Napoli calciomercato, due obiettivi in Serie A

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino Marco Brescianini del Frosinone e soprattutto Mateo Retegui del Genoa:

Il Napoli guarda anche all’Italia: Marco Brescianini, 24 anni, è probabilmente la vera rivelazione della stagione del Frosinone. Un centrocampista inesauribile, bravo in entrambe le fasi e sempre molto pericoloso in zona gol. Piace pure alla Fiorentina. E ancora: Mateo Retegui, 25 anni, l’attaccante argentino d’Italia, della Nazionale di Spalletti, è una soluzione che intriga, che viene analizzata con attenzione, anche perché oltre a Osi c’è Simeone destinato a dire adios in estate.