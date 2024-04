Non solo David, asse Napoli-Lille: è sfida alla Juve per un altro gioiello dei francesi

Calciomercato Napoli - Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis con Manna e lo staff è alla ricerca del nuovo centravanti, con Osimhen destinato all'addio in estate. Fra i nomi in cima alla lista, secondo l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, c'è sempre Jonathan David:

"Il Napoli ha da tempo messo nel mirino il giovane Jonathan David (24 anni) del Lille che nelle ultime ore pare sia finito anche nei radar del Chelsea. I francesi chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino. Nel Lille milita anche un esterno offensivo che intriga la nuova dirigenza azzurra. Si tratta di Edon Zhegrova (11 gol e 9 assist finora), nato in Germania ma passaporto kosovaro, con cui si proverà a superare la concorrenza della Juventus di Giuntoli".

Jonathan David

Insomma, il Napoli guarda al lille anche per l'occasione Edon Zhegrova: 24 anni, con contratto in scadenza nel 2026 e con uno stipendio alla portata dei partenopei (attualmente in Ligue 1 guadagna 1,2 milioni all'anno).