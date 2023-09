Youth League, Braga-Napoli 1-0: ecco il gol vittoria di Noro | VIDEO

Il Napoli Primavera ha iniziato oggi l'avventura nella UEFA Youth League per la stagione 2023-2024, con una sconfitta di misura: Braga-Napoli 1-0 in Portogallo. Non basta l’assalto finale degli azzurrini che non riescono a trovare il pari sul campo della squadra lusitana. Questa la classifica del girone C dopo il primo turno:

Real Madrid 3

Braga 3

Napoli 0

Union Berlino 0

Infatti, nell’altra partita del girone il Real Madrid ha vinto 2-1 contro l'Union Berlino. Vi mostriamo invece il gol-vittoria del Braga contro gli azzurrini, arrivato al 9' con la rete di Noro: dopo una azione confusionaria in area di rigore azzurra e una traversa colpita dai padroni di casa, è arrivata la conclusione del calciatore avversario. Clicca su play per guardare il video: