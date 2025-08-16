Il Napoli Primavera riparte nella massima serie! Tutto quello che c’è da sapere sugli azzurrini di questa stagione

Calcio giovanile fonte : di Salvatore Ferrante
Notizie Napoli - Dopo un’annata esaltante culminata con la promozione in Primavera 1 attraverso un percorso playoff da sogno, il Napoli Primavera si prepara a vivere la stagione 2025/26 tra entusiasmo e tanti interrogativi. Il ritorno nella massima serie giovanile rappresenta una tappa fondamentale del progetto azzurro, ma anche una sfida ambiziosa, che passa da un profondo rinnovamento della rosa e da un doppio impegno che promette spettacolo: il campionato e la UEFA Youth League. L’estate ha portato via molti protagonisti della passata stagione: tra le cessioni c’è quella di Matija Popovic, che ha lasciato gli azzurri per il Partizan Belgrado, Russo eroe dei play off è volato in prestito al Guidonia Montecelio, squadra che milita in Serie C. 

Rosa Primavera Napoli 25-26
 

Il Napoli Primavera ripartirà con la stagione 25/26 OGGI in casa, al Piccolo di Cercola, contro il Cagliari alle ore 11:00. Gli azzurrini hanno scelto il loro numero di maglia, dopo la conquista della Primavera 2 lo scorso anno. Di seguito i numeri di maglia riportati da Giovanili Napoli: Pugliese (1), Ferrante (22), Colella (2), De Luca (3), Cimmaruta (4), Gambardella (5), Garofalo (6), Nardozi (7), De Chiara (8), Raggioli (9), Borriello (10), Smeraldi (11), Prisco (14), Palomba (15), Marotta (16), D’Angelo (17), Anic (18), Chiummariello (19), Testa (21), Ferrante (22), Minopoli (24), Torre (25), Favicchio (26), Iovine (27), Melnyk (28), Eletto (44), De Martino (57), De Martino (77), Lattisi (78), Zappettini (79), Esposito (80). 

