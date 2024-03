Tanta rabbia dei tifosi napoletani per la direzione di gara di Orsato in Napoli-Torino. Al triplice fischio dell'anticipo della 28esima giornata di Serie A finito 1-1, il pubblico del Maradona è insorto contro l'arbitro di Schio, reo di non aver concesso un rigore agli azzurri per una spinta di Buongiorno su Osimhen e aver permesso un gioco ostruzionistico e con tante perdite di tempo ai granata. "Venduto, venduto!", hanno gridato i tifosi azzurri nei confronti di Orsato.