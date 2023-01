Maurizio Pistocchi ha commentato il risultato di Inter-Napoli su Twitter:

Inter-Napoli 1:0. Con un gran gol di Dzeko l’Inter spezza la serie di 15 risultati utili del Napoli in una gara nella quale ha creato di più degli azzurri, quasi mai pericolosi - in attacco Osimehn inesistente- e disattenti in difesa, dove hanno concesso almeno tre palle-gol.