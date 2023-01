Dalmat: "Siamo onesti, lotta scudetto finita: Napoli stella impossibile da riprendere"

Stephane Dalmat commenta su Instagram la lotta scudetto:

"Siamo onesti, per lo Scudetto è finito tutto: avevo un po' di speranza dopo la vittoria col Napoli, ma dopo il 5-1 dei partenopei alla Juventus mi sono detto che il Napoli è su una stella ed è impossibile riprenderlo anche per Milan e Juventus. Dieci punti di distacco, con quello che fa vedere il Napoli, sono quasi impossibili da recuperare. Dobbiamo concentrarci per arrivare al secondo posto e far qualcosa di buono anche in Champions League, cercado di andare più lontano possibile".