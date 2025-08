Dalla Spagna - Accordo totale raggiunto col Napoli per Gutierrez, prevista una clausola rescissoria

Miguel Gutiérrez è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli, secondo Estadio Deportivo. Il club partenopeo ha raggiunto un accordo totale con il Girona per l’acquisto del terzino sinistro per 18 milioni di euro più 2 di bonus, dopo tre ottime stagioni del giocatore con la maglia del club catalano.

L’ex Real Madrid firmerà un contratto di cinque anni (più uno opzionale), con uno stipendio netto di 2,2 milioni di euro a stagione, che potrà salire fino a 2,7 milioni. Manca solo il via libera definitivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prima dell’annuncio ufficiale.

Prevista anche una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Gutiérrez è pronto a confermarsi nell’élite del calcio europeo e tornerà a giocare in Champions League, questa volta con il campione d’Italia in carica, che ha già messo a segno anche il colpo Kevin De Bruyne. Intanto il Girona continua a rivoluzionare la rosa, con sette uscite già ufficializzate in questo mercato estivo.