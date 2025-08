Milinkovic-Savic: "Non si può dire no a Conte! Da quando sono arrivato mi dice..."

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025¬†/ CASTEL DI SANGRO (AQ) - √ą stato¬†Vanja Milinkovic-Savic¬†il¬†sesto acquisto¬†di questo intenso¬†calciomercato Napoli.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, presentazione Milinkovic-Savic

Il portiere serbo, acquistato dal Torino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, è stato presentato quest'oggi alle 16.15 al Teatro Comunale di Castel di Sangro dove l'estremo difensore ha commentato la trattativa che lo ha portato al Napoli, il dualismo con Alex Meret e i primi giorni in azzurro. 

Ecco un estratto: "Quanto ha influito la presenza di Conte e cosa mi ha detto? Da quando sono arrivato mi ha detto di dover lavorare tanto, non abbiamo ancora parlato del gioco con i piedi. Quando ti chiama uno come Conte, è difficilissimo dire no"